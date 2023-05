Equipes entram em campo neste sábado (6), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fluminense e Vasco se enfrentam na noite deste sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a goleada aplicada sobre o River Plate por 5 a 1 na Libertadores, o Fluminense volta a atenção para o Brasileirão. Com seis pontos, o Tricolor venceu o América-MG por 3 a 0 e o Athletico-PR por 2 a 0, mas foi derrotado pelo Fortaleza por 4 a 2 na última rodada.

Do outro lado, o Vasco sofreu sua primeira derrota ao perder por 1 a 0 para o Bahia. Anteriormente, obteve uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG e empatou em 2 a 2 com o Palmeiras. Questionado sobre o favoritismo do Fluminense, Jair se concentrou em preparar a equipe para o clássico.

"Eu me sinto tranquilo. Já enfrentei o Fluminense em diversas ocasiões. Logico que eles vêm de uma ótima atuação no último jogo (contra o River Plate). Mas também tiveram uma derrota para o Fortaleza. O Brasileiro é muito equilibrado. Não tem favorito. Todos falavam que perderíamos para o Atlético-MG em Minas. Muitas da imprensa podem afirmar que o Fluminense é o favorito nesse clássico. Respeitamos a equipe deles. Mas vamos confiantes para o clássico e vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos nesse clássico", afirmou o jogador.

Em 374 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 147 vitórias, contra 120 do Fluminense, além de 107 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Carioca de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e PH Ganso; Jhon Arias, Lima (Keno) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Fluminense

Jorge, Marrony, Martinelli e Gustavo Apis estão no departamento médico.

Vasco

Gabriel Dias, De Lucca e GB.

Quando é?