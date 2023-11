Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Coritiba se enfrentam na noite deste sábado (25), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Campeão da Libertadores, o Fluminense está apenas cumprindo tabela na reta final do Brasileirão. Com 50 pontos, o Tricolor chega embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados.

Do outro lado, o Coritiba, atual penúltimo colocado com 29 pontos, precisa de um milagre para se manter na Série A. O Coxa pode até mesmo ser rebaixado ainda nesta rodada, caso Cruzeiro e Vasco pontuem.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 17 vitórias, contra 15 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Coxa venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Marlon, Nino e Marcelo; André, Thiago Santos e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Maurício Garcez, Diogo Cesar e Jesé Rodriguez. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Fluminense

Martinelli e Alexsander, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Coritiba

Marcelino Moreno e Robson também vão cumprir suspensão.

Quando é?