Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoSão Paulo
Mounique Vilela

Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Palmeiras, o Fluminense volta a campo em busca de uma vaga na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026. No momento, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 55 pontos, três a menos que o Botafogo, equipe que fecha o G-5. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía contará com o retorno de Ganso, que foi preservado na partida contra o Verdão.

Por outro lado, o São Paulo, após uma sequência de um empate e duas derrotas, voltou a vencer ao bater o Juventude por 2 a 1 na última rodada. Alisson, que cumpriu suspensão, retorna e fica novamente à disposição. Em oitavo lugar, com 48 pontos, o Tricolor Paulista está sete pontos atrás do Flu, que fecha a zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

São Paulo: Young; Maik, Ferraresi, Alan Franco, Ferreira (Patryck); Alisson, Pablo Maia, Bobadilla; Luciano, Tapia.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Rafael e Sabino estão suspensos, enquanto Ferreira, Arboleda Rafael Toloi, Wendell, André Silva e Calleri estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 47 vitórias, contra 37 do Fluminense, além de 24 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Paulista venceu por 3 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0