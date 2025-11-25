Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Palmeiras, o Fluminense volta a campo em busca de uma vaga na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026. No momento, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 55 pontos, três a menos que o Botafogo, equipe que fecha o G-5. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía contará com o retorno de Ganso, que foi preservado na partida contra o Verdão.

Por outro lado, o São Paulo, após uma sequência de um empate e duas derrotas, voltou a vencer ao bater o Juventude por 2 a 1 na última rodada. Alisson, que cumpriu suspensão, retorna e fica novamente à disposição. Em oitavo lugar, com 48 pontos, o Tricolor Paulista está sete pontos atrás do Flu, que fecha a zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

São Paulo: Young; Maik, Ferraresi, Alan Franco, Ferreira (Patryck); Alisson, Pablo Maia, Bobadilla; Luciano, Tapia.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Rafael e Sabino estão suspensos, enquanto Ferreira, Arboleda Rafael Toloi, Wendell, André Silva e Calleri estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025

quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 47 vitórias, contra 37 do Fluminense, além de 24 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Paulista venceu por 3 a 1.

Classificação

