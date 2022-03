Fluminense quer fazer história: sequência de vitórias é a maior do mundo em 2022

Vence o Fluminense. A frase é tradicionalmente dita quando o Tricolor das Laranjeiras leva a melhor em um jogo de futebol, e tem sido repetida como nenhuma outra considerando... todos os clubes de elite nos principais países em que se disputa o esporte bretão.

A mais recente vitória tricolor foi de goleada, 4 a 0 sobre o Resende, com autoridade mesmo sem contar com a maior parte do time titular – uma vez que o foco principal está na pré-Libertadores, onde o Fluminense enfrenta o Olímpia, do Paraguai, na próxima semana. O resultado sacramentou, também, o título da Taça Guanabara, disputada dentro do Campeonato Carioca.

Contando com um de seus melhores elencos dos últimos anos, o desempenho e os resultados fazem o torcedor sonhar que o jejum de títulos, que já chega a dez anos, pode chegar ao fim nesta temporada. E enquanto o sonho segue vivo, o Fluminense começa a escrever história de forma real.

A sequência de vitórias consecutivas da equipe de Abel Braga chegou a 11 jogos. É o maior número de triunfos ininterruptos do Fluminense considerando jogos oficiais na era do profissionalismo no futebol.

Se vencer mais dois jogos, o atual grupo tricolor iguala o recorde histórico: em 1919 o Flu venceu 13 partidas consecutivas, todas elas oficiais, no caminho que terminou com o título estadual daquele ano.

Os próximos jogos do Fluminense serão contra Olímpia, na ida da pré-Libertadores, e diante do Boavista ainda pelo Carioca. A história pode seguir a ser escrita nestes duelos.

De qualquer maneira, o feito tricolor neste início de ano é marcante. Basta dizer que, em 2022, nenhum outro time dos principais países do futebol acumulou tantos triunfos em sequência.

A comprovação veio em levantamento realizado pelo jornal O Globo, que contabilizou as vitórias consecutivas de times das elites de Espanha (La Liga), Inglaterra (Premier League), Alemanha (Bundesliga), Itália (Serie A), França (Ligue 1), Portugal (Liga NOS), Holanda (Eredivisie) e Campeonato Argentino. Nenhuma é maior que a do Tricolor das Laranjeiras.

Por 11 vezes seguidas, venceu o Fluminense. História escrita.