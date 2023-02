Fluminense-PI x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela quinta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV

Fluminense-PI e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), no estádio Lindolfo Monteiro, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da TV Jangadeiro, na TV aberta, e do Nosso Futebol, no streaming.

Embalado com duas vitórias e um empate no Nordestão, o Ceará aparece na quarta posição do Grupo B, com sete pontos. A única derrota foi logo na rodada de estreia quando perdeu para o Ferroviário por 3 a 0.

"É um jogo muito importante. O nosso grupo está bastante equilibrado e a gente que tá em busca da classificação temos que somar os pontos o mais rápido possível. Essa é a nossa intenção. Nosso pensamento é ir em busca dos três pontos e trazer essa classificação o mais rápido", afirmou o volante Arthur.

Do outro lado, o Fluminense-PI aparece na penúltima posição do Grupo A, com apenas dois pontos e busca a primeira vitória no torneio. Até aqui, foram dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 16%.

Prováveis escalações

Fluminense-PI: Sebastião, Ewerton, Weverton, Fagner e Carlinhos; Maurício, Manga, Rian e Gabriel Vieira; Mateus Ramos e Nathan Cachorrão.

Ceará: Richard; Igor, Tiago, David Ricardo, Danilo Barcelos, Geovane, Caíque, Jean Carlos, Chay, Luvannor, Hygor.

Desfalques

Fluminense-PI

Não há desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?