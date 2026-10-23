Fluminense perde Martinelli até o fim da temporada por lesão no joelho

Compartilhar Siga GOAL no Google

Volante passará por artroscopia para tratar lesão no menisco lateral do joelho esquerdo; recuperação prevista é de seis semanas

Publicidade

O Fluminense não poderá contar com Martinelli até o fim da temporada de 2026. O volante passará por uma artroscopia no joelho esquerdo na próxima semana para tratar uma lesão no menisco lateral. De acordo com a previsão divulgada pelo clube nesta sexta-feira (23), o jogador precisará de seis semanas para se recuperar e não voltará a campo neste ano.

Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, disputado no dia 14 de outubro, no Maracanã. Inicialmente, a avaliação era de que o problema não havia provocado danos estruturais graves, o que levou o clube a apostar em um tratamento intensivo para tentar recuperar o meio-campista a tempo da partida de volta. O jogador voltou a sentir dores durante a preparação para o confronto decisivo e acabou vetado.

Em nota oficial, o Fluminense confirmou o procedimento e o prazo de recuperação. “Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo!”, informou o clube.

A ausência representa uma baixa importante para o Fluminense, já que Martinelli vinha tendo protagonismo na equipe em 2026. Na temporada, o volante soma 41 jogos, sendo 39 como titular, um gol e cinco assistências. Seu bom desempenho ao longo do ano também lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na última Data Fifa, sendo chamado para ocupar o espaço deixado pelo atacante João Pedro, do Chelsea, que se lesionou na ocasião.

Publicidade Publicidade

Além disso, o meio-campista despertou o interesse de clubes estrangeiros, entre eles a Juventus, que acompanha sua situação de olho na próxima janela de transferências, de acordo com o Calciomercato. Com a lesão, o jogador terá de concentrar seus esforços na recuperação antes de voltar a defender o Fluminense em 2027.

Próximas partidas CHA Brasileirão 18:30 FLU Assistir

Sem Martinelli, o Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia a rodada na quinta colocação, com 51 pontos, e busca se manter na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.