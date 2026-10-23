Fluminense perde Martinelli até o fim da temporada por lesão no joelho

Volante passará por artroscopia para tratar lesão no menisco lateral do joelho esquerdo; recuperação prevista é de seis semanas
O Fluminense não poderá contar com Martinelli até o fim da temporada de 2026. O volante passará por uma artroscopia no joelho esquerdo na próxima semana para tratar uma lesão no menisco lateral. De acordo com a previsão divulgada pelo clube nesta sexta-feira (23), o jogador precisará de seis semanas para se recuperar e não voltará a campo neste ano.
Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, disputado no dia 14 de outubro, no Maracanã. Inicialmente, a avaliação era de que o problema não havia provocado danos estruturais graves, o que levou o clube a apostar em um tratamento intensivo para tentar recuperar o meio-campista a tempo da partida de volta. O jogador voltou a sentir dores durante a preparação para o confronto decisivo e acabou vetado.
Em nota oficial, o Fluminense confirmou o procedimento e o prazo de recuperação. “Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo!”, informou o clube.
A ausência representa uma baixa importante para o Fluminense, já que Martinelli vinha tendo protagonismo na equipe em 2026. Na temporada, o volante soma 41 jogos, sendo 39 como titular, um gol e cinco assistências. Seu bom desempenho ao longo do ano também lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na última Data Fifa, sendo chamado para ocupar o espaço deixado pelo atacante João Pedro, do Chelsea, que se lesionou na ocasião.
Além disso, o meio-campista despertou o interesse de clubes estrangeiros, entre eles a Juventus, que acompanha sua situação de olho na próxima janela de transferências, de acordo com o Calciomercato. Com a lesão, o jogador terá de concentrar seus esforços na recuperação antes de voltar a defender o Fluminense em 2027.
Sem Martinelli, o Fluminense volta a campo neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia a rodada na quinta colocação, com 51 pontos, e busca se manter na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
Especialidades:
Minha memória favorita com o futebol
- Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
- Análises e reportagens especiais
- Produção de textos com foco em SEO
: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
Rafael Navarro crê que brasileiros da MLS merecem estar no radar da seleção e lembra encontro com Lionel Messi: "Entrou e mudou o jogo"
É tudo ou nada para Vinícius Júnior!
All in do Corinthians em Memphis Depay é um case de sucesso
Como ida para o Lyon poderia ajudar Endrick a voltar ao radar do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
O raio-x das principais transferências da janela no futebol brasileiro
Contratação de Lucas Paquetá simboliza o status do Flamengo como potência mundial
Rayan acelera na Premier League e mostra que está pronto para o próximo passo
Eles fizeram história! Entenda o sucesso do FK Bodø/Glimt, novo xodó do futebol europeu que vem derrotando gigantes na Champions League