Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Flamengo e Vasco ao vivo

O jogo entre Fluminense e Flamengo será transmitido pela Globo (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora) na TV aberta, do canal getv, no YouTube e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0 na última rodada. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação, com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e duas derrotas. Além do triunfo no clássico, a equipe empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada, e foi derrotada por Bangu por 2 a 1 e Volta Redonda por 3 a 0.

Do outro lado, o Fluminense divide a liderança do Grupo A do Campeonato Carioca com o Volta Redonda, ambos com seis pontos, porém com o Tricolor levando desvantagem no saldo de gols. Em três partidas, a equipe venceu o Madureira por 2 a 1 e o Nova Iguaçu por 3 a 2, mas acabou derrotada pelo Boavista por 1 a 0.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Desfalques

Flamengo

Danilo, De La Cruz e Saúl estão machucados.

Fluminense

Hércules, Cano, Soteldo, Terans e João Lourenço estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 456 confrontos entre Flamengo e Fluminense, o Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto histórico, com 167 vitórias, contra 143 triunfos do Tricolor, além de 147 empates. No último clássico, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Fluminense venceu por 2 a 1.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis