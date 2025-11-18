Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo chega embalado pela goleada aplicada sobre o Sport por 5 a 1. No momento, é o líder com 71 pontos, três de vantagem do Palmeiras, segundo colocado. Para o Fla-Flu, o técnico Filipe Luís poderá contar com os retornos de Jorginho e Léo Ortiz, que voltaram aos treinos após se recuperarem de lesões.

Por outro lado, o Fluminense segue na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. Em sétimo lugar, com 51 pontos, o Tricolor está a dois do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos.

Para o clássico, o técnico Luis Zubeldía terá novamente à disposição Martinelli, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Cruzeiro.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz (João Victor), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (De la Cruz), Saúl, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique.

Desfalques

Fluminense

Germán Cano e Manoel estão machucados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025

quarta-feira, 19 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 455 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 167 vitórias, contra 142 do Fluminense, além de 147 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Classificação

