+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoFlamengo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fla-Flu entram em campo nesta quarta-feira (19), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo chega embalado pela goleada aplicada sobre o Sport por 5 a 1. No momento, é o líder com 71 pontos, três de vantagem do Palmeiras, segundo colocado. Para o Fla-Flu, o técnico Filipe Luís poderá contar com os retornos de Jorginho e Léo Ortiz, que voltaram aos treinos após se recuperarem de lesões.

Por outro lado, o Fluminense segue na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. Em sétimo lugar, com 51 pontos, o Tricolor está a dois do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos.

Para o clássico, o técnico Luis Zubeldía terá novamente à disposição Martinelli, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Cruzeiro.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz (João Victor), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (De la Cruz), Saúl, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique.

Escalações de Fluminense x Flamengo

FluminenseHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLA
1
Fabio
3
T. Silva
2
S. Xavier
6
Rene
22
J. Freytes
32
L. Acosta
8
Martinelli
35
Hercules
90
K. Serna
17
A. Canobbio
9
Everaldo
1
A. Rossi
4
L. Pereira
6
A. Lucas
22
Emerson Royal
61
J. Victor
15
J. Carrascal
5
E. Pulgar
16
S. Lino
7
Luiz Araujo
8
S. Niguez
27
Bruno Henrique

4-2-3-1

FLAAway team crest

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

Desfalques

Fluminense

Germán Cano e Manoel estão machucados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 455 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 167 vitórias, contra 142 do Fluminense, além de 147 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

FLU

Outros

FLA

1

2

Empates

2

Vitórias

3

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0