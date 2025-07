Equipes se enfrentam nesta terça-feira (08), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo das equipes

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (08), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Único time brasileiro ainda vivo no Mundial de Clubes, o Fluminense chega invicto à semifinal. No mata-mata, o Tricolor eliminou a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, por 2 a 0, e o Al Hilal, por 2 a 1, nas quartas de final. Já na fase de grupos, a equipe comandada por Renato Portaluppi terminou na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos. Empatou sem gols com o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns, e venceu o Ulsan Hyundai por 4 a 2.

Por outro lado, o Chelsea avançou para o mata-mata após terminar em segundo lugar do Grupo D, com um ponto a menos que o líder Flamengo. Os Blues venceram o Los Angeles FC por 2 a 0 e o Espérance por 3 a 0, mas perderam para o Rubro-Negro por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe inglesa goleou o Benfica por 4 a 1 e eliminou o Palmeiras por 2 a 1.

Quem vencer terá pela frente o ganhador do confronto entre Real Madrid e PSG, que se enfrentam na próxima quarta-feira (9).

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Fuentes, Rene; Hercules, Bernal, Nonato; Cano, Arias.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.

Desfalques

Fluminense

Freytes e Martinelli cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Chelsea

Liam Delap também está fora.

Que horas começa Fluminense x Chelsea

Mundial de Clubes - Fase Final MetLife Stadium, New Jersey

