Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Fluminense e Botafogo é sempre um clássico emocionante no Brasileirão. Para os fãs de futebol que buscam mais emoção fora dos estádios, explorar as opções de apostas pode ser uma forma interessante de se envolver ainda mais com o jogo. Entre as diversas plataformas disponíveis, a bet365 apostas se destaca como uma das favoritas entre os brasileiros. Não deixe de conferir os mercados disponíveis para maximizar a sua experiência durante o clássico.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa Sul-Americana após a derrota por 2 a 1 para o Lanús, o Fluminense volta suas atenções ao Brasileirão. Em oitavo lugar, com 31 pontos, o Tricolor terá a estreia do técnico Zubeldía, contratado após a saída de Renato Portaluppi no meio da semana. Caso o argentino não seja registrado a tempo no BID, o auxiliar Marcão assumirá a equipe.

O Botafogo, por sua vez, vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio na última rodada. Atualmente, o Alvinegro ocupa a quinta posição, com 40 pontos, dois a menos que o Mirassol, último time dentro do G-4, e chega embalado por oito vitórias consecutivas no Clássico Vovô.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Serna e Everaldo (Germán Cano).

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos.

Desfalques

Fluminense

Igor Rabello está suspenso, enquanto Ganso está com problema na panturrilha.

Botafogo

Kaio Pantaleão e Alexander Barboza vão cumprir suspensão. Já Álvaro Montoro está com a seleção brasileira sub-20, enquanto Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de setembro de 2025

domingo, 28 de setembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com os números divulgados pelo Fluminense, em 384 jogos, o Tricolor venceu 141, contra 131 do Botafogo, além de 112 empates. Já o Botafogo contabiliza 382 partidas, das quais venceu 131 e perdeu 138 – além de 113 empates.

Classificação

Links úteis