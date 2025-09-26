+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoBotafogo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa Sul-Americana após a derrota por 2 a 1 para o Lanús, o Fluminense volta suas atenções ao Brasileirão. Em oitavo lugar, com 31 pontos, o Tricolor terá a estreia do técnico Zubeldía, contratado após a saída de Renato Portaluppi no meio da semana. Caso o argentino não seja registrado a tempo no BID, o auxiliar Marcão assumirá a equipe. 

O Botafogo, por sua vez, vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio na última rodada. Atualmente, o Alvinegro ocupa a quinta posição, com 40 pontos, dois a menos que o Mirassol, último time dentro do G-4, e chega embalado por oito vitórias consecutivas no Clássico Vovô.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Serna e Everaldo (Germán Cano).

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos.

Desfalques

Fluminense

Igor Rabello está suspenso, enquanto Ganso está com problema na panturrilha.

Botafogo

Kaio Pantaleão e Alexander Barboza vão cumprir suspensão. Já Álvaro Montoro está com a seleção brasileira sub-20, enquanto Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto estão machucados.

Quando é?

  • Data: domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

De acordo com os números divulgados pelo Fluminense, em 384 jogos, o Tricolor venceu 141, contra 131 do Botafogo, além de 112 empates. Já o Botafogo contabiliza 382 partidas, das quais venceu 131 e perdeu 138 – além de 113 empates.

FLU

Outros

BOT

0

0

Empate

5

Vitórias

3

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

