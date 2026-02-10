Goal.com
Mounique Vilela

Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Clássico Vovô será disputado nesta quinta-feira (12), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record,na TV aberta, do canal CazéTV, no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, na última rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação, com quatro pontos, o Tricolor busca manter a invencibilidade na competição. Até o momento, a equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 e empatou em 1 a 1 com o Bahia.

Por outro lado, o Botafogo, que já confirmou a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, busca a recuperação no Brasileirão. Na oitava colocação, com três pontos, a equipe goleou o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia, mas acabou derrotada pelo Grêmio por 5 a 3 na rodada seguinte. Para o confronto, o técnico Martín Anselmi trata como dúvida as presenças de Bastos e Ponte no Clássico Vovô.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignácio), Renê; Bernal (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta; Serna, Canobbio, John Kennedy.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Barboza, Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro, Alex Telles; Artur, Arthur Cabral.

Desfalques

Fluminense

Nonato e Cano seguem no departamento médico.

Botafogo

Santi Rodríguez, Marçal estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com dados do Fluminense, o clássico entre Fluminense e Botafogo foi disputado 386 vezes, com 143 vitórias do Tricolor, 131 triunfos do Alvinegro e 112 empates.

Já o Botafogo apresenta números ligeiramente diferentes: o clube contabiliza 384 partidas, com 140 vitórias do Fluminense, 131 do Alvinegro e 113 empates.

Classificação

