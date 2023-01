Fluminense x Boa Vista ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Cariocão; veja como acompanhar na TV

O Fluminense recebe o Boa Vista na noite desta quarta-feira (25), no Maracanã, às 21h10 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Band, na TV aberta para todo o Brasil.

Com 100% de aproveitamento no estadual, o Fluminense busca emplacar a quarta vitória consecutiva. Até o momento, venceu o Resende (2 a 0), o Nova Iguaçu (1 a 0) e o Madureira (1 a 0), enquanto o Boa Vista, com apenas um ponto, ainda não venceu, somando um empate e duas derrotas nos primeiros três jogos.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma nove vitórias, contra quatro do Boa Vista, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fluminense: Pedro Rangel, Guga, David Braz, Vitor Mendes e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araujo; Marrony, Keno e Alan. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do provável Boa Vista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Miguel; Marquinho, Ralph, Biel e Lustosa; Di María e Wandinho. Técnico: Leandrão.

Desfalques

Fluminense

Matheus Ferraz e Gustavo Apis, lesionados estão fora.

Boa Vista

Não há desfalques confirmados.

Quando é?