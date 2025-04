Fluminense x Aparecidense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Fluminense recebe a Aparecidense, de Goiás, na noite desta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Fluminense voltou a enfrentar dificuldades semelhantes às do início da temporada, acumulando três tropeços consecutivos: empate com o Unión Española pela Sul-Americana e apenas um ponto nos últimos seis disputados no Brasileirão, após igualdade contra o Vitória e derrota para o Botafogo. Comandado por Lúcio Flávio, ex-Botafogo, o Camaleão de Goiás deve ir a campo com força máxima, já que não há baixas confirmadas no elenco da equipe.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes, Renê (Fuentes); Bernal, Martinelli, Ganso (Lima); Arias, Serna (Canobbio), Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Aparecidense: Matheus Alves; Ivan, Wanderley, Lucas Rocha e Mário Henrique (Gui Meira); Matheus Chaves (Alef), Dyego (Enzo) e Juninho (Xavier); Kaio Nunes, Buba (João Marcos) e Stéfano. Técnico: Lúcio Flávio.

Desfalques

Fluminense

Otávio, Thiago Silva, Riquelme Felipe e Isaque são desfalques.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?