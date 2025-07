Fluminense x Al Hilal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (04), no Camping World Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes ao vencer a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, por 2 a 0. Os gols da histórica classificação foram marcados por Germán Cano e Hércules. Comandado por Renato Portaluppi, o Tricolor havia encerrado a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, somando cinco pontos. A equipe empatou sem gols com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, e venceu o Ulsan Hyundai por 4 a 2.

"Como venho dizendo sempre, aqui não há favoritismo nem nosso e nem deles. Vai ser um jogo super equilibrado. Eles mostraram contra o City que não são menos. Nós, por outro lado, fizemos um grande jogo contra a Inter. Creio que está provado que essa Copa traz surpresas a todo momento. Vai ser uma partida muito dura e complicada, tanto do nosso lado quanto do deles. ", afirmou o zagueiro Freytes.

Do outro lado da chave, o Al Hilal protagonizou uma das maiores surpresas da competição ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final com uma vitória por 4 a 3. Antes disso, o clube saudita terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com cinco pontos, dois a menos que o líder Real Madrid. A campanha incluiu empates contra o próprio Real Madrid por 1 a 1 e RB Salzburg por 0 a 0, além de um triunfo por 2 a 0 sobre o Pachuca.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Freytes e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Nonato e Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

Al Hilal: Bounou; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly, Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo, Kanno. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Fluminense

Renê, suspenso por acúmulo de cartões, está fora.

Al Hilal

Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Hamddan e Aleksandar Mitrovic estão lesionados.

Que horas começa Fluminense x Al Hilal

Mundial de Clubes - Fase Final Camping World Stadium

