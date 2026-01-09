Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Floresta e Ceará se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TVC Esporte (YouTube) e Canal GOAT (Streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Apesar de ser a estreia do Ceará na competição, os times se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Cearense, em um duelo que promete muito equilíbrio. As duas equipes buscam somar pontos logo no início do estadual para ganhar confiança e se manter nas primeiras posições do grupo.

O Floresta entra em campo buscando sua segunda vitória, após bater o Tirol, na primeira rodada, por 2 a 0. O time sabe da importância de aproveitar os jogos contra os favoritos ao título para pontuar e evitar complicações nas próximas rodadas.

Já o Ceará, mesmo entrando com a responsabilidade de brigar pelo título, deve ir a campo com a equipe sub-20. O Vozão preferiu estender a pré-temporada do time principal, inclusive do técnico Mozart, que não estará no banco amanhã. Com isso, a equipe comandada por Alison Henry vai tentar confirmar seu favoritismo e estrear com o pé direito na competição.

Floresta: Sem escalação divulgada.

Ceará: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Giulio e Gabriel Amaral. Técnico: Alison Henry

Desfalques

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Domingão, Horizonte- CE

