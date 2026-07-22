Um relatório da imprensa revelou a tensão na relação entre o alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, e o médio holandês Frenkie de Jong, à luz dos desenvolvimentos que marcaram o final da época passada.

O jornalista espanhol especializado em notícias do Barcelona, Gerard Romero, afirmou esta quarta-feira que Flick perdeu completamente a confiança em De Jong, indicando que a crise atingiu o seu auge durante a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, quando o Barça se despediu da competição às mãos do Atlético de Madrid.

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Romero acrescentou que Flick pretendia lançar De Jong como titular no jogo da segunda mão, depois de o jogador ter obtido a autorização médica para participar, mas o internacional holandês recusou, para evitar o risco, o que provocou um desentendimento entre as duas partes.

Indicou ainda que De Jong procura uma saída do Barça, sobretudo porque a relação entre ele e Flick se tornou extremamente tensa.

Recorde-se que o médio dos blaugranas sofre de uma lesão grave no joelho, que sofreu durante a sua participação com a Holanda no Mundial de 2026, e está a estudar a opção da intervenção cirúrgica, mas adia a decisão à espera do que os acontecimentos revelarão relativamente ao seu futuro.