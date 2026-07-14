Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traduzido por

Flick para “Simeone”: Seu pedido foi recusado!

Mercado da bola
Barcelona
Atlético de Madrid
Bernal
H. Flick
D. Simeone
Copa do Mundo
La Liga
Espanha
Alemanha
Argentina

Qual é a história?

As negociações em andamento entre o Barcelona e o Atlético de Madrid para a contratação do atacante argentino Julián Álvarez entraram em uma nova fase, depois que o clube catalão recusou categoricamente incluir o jovem meio-campista Marc Bernal na negociação, apesar da insistência do técnico Diego Simeone em contratar o promissor jogador.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona recebeu informações que confirmam o grande interesse de Simeone em contratar Bernal, ao mesmo tempo em que o clube blaugrana apresentou uma oferta financeira no valor de 100 milhões de euros pela contratação de Álvarez, estando disposto a incluir alguns jogadores menos importantes nos planos do técnico Hansi Flick.

O presidente do Barcelona, Juan Laporta, havia reconhecido publicamente a existência de negociações com o Atlético de Madrid ao chegar à cidade de Dallas, nos Estados Unidos, no último domingo, elogiando a relação amigável que o une ao seu homólogo dos Rojiblancos, Miguel Ángel Gil Marín.

No entanto, a diretoria catalã manifestou total recusa à ideia de abrir mão de Bernal, que o clube considera um jogador inegociável, especialmente após a renovação de seu contrato em setembro passado até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

O meio-campista de 19 anos, natural da cidade catalã de Berga, é muito valorizado pelo técnico alemão Flick, que deposita total confiança em suas habilidades após uma temporada excepcional, na qual ele se recuperou de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Bernal sofreu essa lesão grave em agosto de 2024, logo após sua estreia na La Liga, mas conseguiu retornar com força e se integrou gradualmente ao esquema competitivo de Flick, tendo participado de 33 partidas oficiais e jogado 1.313 minutos durante a última temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google