Flamengo x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Brasileiro sub-20

Após vitória do Mengão no primeiro jogo, equipes voltam a se encontrar em último ato por vaga na decisão

Flamengo e Santos se enfrentam na manhã deste sábado (12), às 11h30 (de Brasília), no CT da Gávea, no Rio de Janeiro, pela semifinal do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A partida vale pelo segundo ato do confronto. Na ida, com mando do Peixe, em Santos, no Estádio Bruno José Daniel, o Rubro-Negro venceu de virada, após sair atrás do placar logo aos dois minutos de jogo. Miguelito marcou para os Meninos da Vila, enquanto, já na etapa final, Lorran e Pedrinho anotaram os tentos da vitória para o Fla.

Na outra chave, dérbi paulista: Palmeiras e Corinthians. E os palmeirenses já têm um pé na decisão, conquistando super triunfo por 5 a 1 no primeiro jogo. A volta acontece na próxima terça (15).

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Kauã Santos, Daniel Sales, Diegão, Cleiton, José Welinton, Rayan Lucas, Mateus, Lorran, Werton, Pedrinho e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

Santos sub-20: Gustavo Jundi, Mina, Diogo Correia, Gustavo Henrique, Samuel, Miguelito, João Victor Balão, Hyan, Weslley Patati, Fernandinho e Enzo Becerra. Técnico: Orlando Ribeiro.

Desfalques

Flamengo sub-20

O Flamengo sub-20 não possui desfalques divulgados.

Santos sub-20

O Santos sub-20 também não.

Quando é?