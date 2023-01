Flamengo já jogou contra o Real Madrid? Quem venceu mais vezes?

Equipes podem se enfrentar na final do Mundial de Clubes 2022, caso avancem à final

Para o Mundial de Clubes de 2022, o representantes da Copa Libertadores e Uefa Champions League foram definidos previamente às vagas das semifinais. Nessa edição, o Flamengo de Dorival Júnior, treinado agora por Vitor Pereira, venceu o Athletico na final do torneio por 1 a 0, mesmo placar que deu o título do Real Madrid sobre o Liverpool.

Caso as duas equipes, de fato, avancem a final da competição, não será a primeira vez em que os clubes se enfrentariam na história. Ao todo, Flamengo e Real Madrid duelaram em três oportunidades, com duas vitórias brasileiras contra uma dos espanhóis.

Dois dos três confrontos aconteceram em 1978: o primeiro deles em 13 de agosto, quando os times jogaram partida válida pelo torneio amistoso Troféu Teresa Herrera, na derrota rubro-negra para o Real por 2 a 0. Os gols dos Blancos foram marcados por Henning Jensen e Francisco Aguiar.

Alguns dias depois, em 19 de agosto, o Mengo voltou a enfrentar a equipe de Madrid, dessa vez pelo Torneio Palma de Mallorca. A competição amistosa terminou com a primeira vitória dos brasileiros contra o Real, por 2 a 1, com gols de Claudio Adão e Cleber para a equipe rubro-negra.

A terceira e última partida entre as equipes foi mais recente, quase 19 anos depois do segundo encontro entre Real Madrid e Flamengo. A partida, também válida pelo Torneio Palma De Mallorca, aconteceu em 15 de agosto de 1997, marcando a goleada do Rubro-negro carioca por 3 a 0 sobre os Blancos. Os tentos do duelo foram anotados por Maurinho, Lúcio e Sávio, atacante que futuramente acabou defendendo as cores da equipe espanhola. Renato Gaúcho, que treinou o Mengo recentemente, estava na partida pelo lado brasileiro como atleta.