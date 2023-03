Flamengo vê opções no elenco para substituir Arrascaeta

Diretoria não tem pressa na busca por um jogador na posição e tem outras prioridades

Às vésperas da decisão do Campeonato Carioca e do início de competições importantes, Arrascaeta volta ser uma preocupação no Flamengo. O meia, sofreu uma lesão no adutor da coxa, decorrente de um problema no púbis, que vem enfrentando desde o ano passado e deve desfalcar o Rubro-Negro pelas próximas semanas. Apesar da tensão da torcida, a diretoria entende que Vitor Pereira tem opções no elenco que podem suprir a ausência do uruguaio.

Gerson, por exemplo, seria uma dessas opções. O retorno do meio-campista foi um investimento alto feito pela diretoria rubro-negra. Além de ser identificado com o clube, ele voltou com status de "mais coringa do que nunca" e foi apontado como uma opção na ausência do uruguaio. Com Sampaoli, no Olympique de Marseille, o jogador fez a função de meia pela esquerda em várias oportunidades.

O jovem Matheus França é outro jogador visto como uma opção na ausência do uruguaio. O jovem vem ganhando a confiança de Vitor Pereira e tem sido utilizado pelo treinador. Nos últimos meses, o Flamengo recusou algumas propostas da Premier League pelo meia.

Matheus Gonçalves, que caiu nas graças da torcida, também é visto como uma opção para a função de Arrascaeta. Outro jovem formado na base do Flamengo que vem ganhando bastante destaque, assim como Victor Hugo, que se recuperou de lesão recentemente.

Em outros casos, a diretoria também vê Everton Ribeiro, que virou alternativa no banco de reservas, como uma opção ao uruguaio. O entendimento é de que o elenco dá opções para Vitor Pereira sem a necessidade de ir ao mercado com urgência para buscar um reserva.

Por isso, o Flamengo até buscou meias no mercado, mas sem pressa. No ano passado, tentou a contratação de Oscar, mas não teve sucesso junto aos chineses e nesta ano, abriu conversas com Juan Quintero.

No caso do colombiano, a diretoria entendeu que a pedida estava aquém do que o clube estava disposto a pagar por um jogador que teve recentes problemas físicos. Sendo assim, Quintero optou por aceitar uma oferta do Junior Barranquilla.

Conforme ressaltou o próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, a prioridade neste momento é um volante. Com as inscrições para a fase de grupos da Copa Libertadores se encerrando no próximo sábado (1), dificilmente o Flamengo vai conseguir trazer mais reforços para este primeiro semestre, menos ainda um jogador com características parecidas com a de Arrascaeta.