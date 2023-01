Com Lyon de olho, Matheus França tem proposta do Newcastle

Clube inglês vem conversando com o jovem do Flamengo desde o ano passado

O Flamengo recebeu nos últimos dias uma oferta oficial do Newcastle, da Inglaterra, pelo meio-campista Matheus França, de 18 anos. Os ingleses colocaram na mesa uma proposta de 16 milhões de euros. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.

Desde o ano passado, o Newcastle mantém conversas com o Flamengo pelo jogador, mas só decidiu formalizar a proposta agora. Pessoas ligadas ao atleta acreditam que seja difícil a diretoria rubro-negra aceitar a oferta sem alguma composição, uma vez que o entendimento é de que o valor de mercado do jogador hoje é acima dos 20 milhões de euros.

Além do Newcastle, o Lyon, da França, tem interesse em Matheus França e monitora o jogador. John Textor, dono do clube francês e do Botafogo, tem bom relacionamento com Rodolfo Landim, o que poderia facilitar uma negociação futura.

No final de 2022, o Bayer Leverkusen acenou com a possibilidade de pagar 14 milhões de euros pelo jogador, mas o Flamengo não quis abrir conversas. Aos 18 anos, Matheus França vem sendo bem avaliado pelo técnico Vitor Pereira que, apesar do pouco contato que teve com o jogador, fez elogios internamente.