Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Flamengo e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Flamengo e Vasco ao vivo

O jogo entre Flamengo e Vasco será transmitido pela Globo na TV aberta, do canal getv, no YouTube, pelo sportv, na TV fechada e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Atual e maior campeão do Campeonato Carioca, com 39 títulos, o Flamengo volta a campo em busca da primeira vitória na temporada. Na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto somado, o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo antecipado da quinta rodada, e sofreu derrotas para Bangu, por 2 a 1, e Volta Redonda, por 3 a 0. Para o Clássico dos Milhões, o Flamengo segue utilizando a equipe sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti.

Do outro lado, o Vasco tenta conquistar o 25º título do Campeonato Carioca. Vice-líder do Grupo A, com quatro pontos, o Gigante da Colina mantém a invencibilidade na competição, após vencer o Maricá por 4 a 2 e empatar sem gols com o Nova Iguaçu. Sem desfalques o técnico Fernando Diniz terá força máxima.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor, Gusttavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e Alan Santos.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

Desfalques

Flamengo

Johnny está machucado, enquanto Carbone foi expulso e cumprirá suspensão.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 409 partidas disputadas no Clássico dos Milhões, o Flamengo leva vantagem histórica sobre o Vasco da Gama, com 162 vitórias, contra 132 triunfos vascaínos, além de 115 empates. No confronto mais recente entre as equipes, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

