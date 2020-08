Flamengo vai em busca de substituto para Rafinha: quem pode chegar?

Guga, do Galo, e estrangeiros já foram especulados como possíveis reforços do Rubro-Negro para a lateral direita

O está no mercado em busca de um substituto para o lateral direito Rafinha, que deixou o para acertar com o Olympiakos, da Grécia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Até o momento, tanto jogadores que atuam no como estrangeiros que fizeram sucesso na Europa foram especulados. Confira na lista abaixo.

Mais times

Guga

Nome que ganhou mais força neste sábado (15). Segundo o Globo Esporte.com, o lateral de 21 anos é um sonho antigo dos cariocas, que poderiam oferecer 4 milhões de euros (cerca de R4 25 milhões) para tirá-lo do . O tem 75% dos direitos do atleta e diz que ainda não recebeu propostas. O restante pertence ao Avaí.

Enquanto isso, o nome de Guga foi aprovado por rubro-negros nas redes sociais. Muitos lembram de um vídeo vazado no ano passado que mostrou o lateral comemorando o título flamenguista na Libertadores.

Flamengo volta a se interessar pelo lateral direito Guga.



Essa foi a primeira coisa que veio na minha mente: pic.twitter.com/4x2QxFZkpm — GaveaNet (@GaveaNet) August 15, 2020

Fágner

A Goal publicou na última sexta-feira que o Flamengo tentou contratar o lateral do Corinthians antes de acertar com o próprio Rafinha no ano passado. Desta vez, porém, uma proposta pelo titular do Brasil na de 2018 é bastante improvável.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, o presidente alvinegro, Andres Sanchez, já ironizou um possível interesse do Fla em Fagner. "A multa rescisória é de R$ 105 milhões. Ainda dou 20% de desconto se o jogador quiser ir. Como o time deles é milionário e tem grana, não seria um problema", disse.

Mauricio Isla

O chileno bicampeão da em 2015 e 2016 seria um dos nomes preferidos da diretoria rubro-negra, segundo o UOL. Ele tem 32 anos e está livre no mercado depois de recentemente deixar o , da .

Isla construiu toda a carreira na Europa, tendo atuado ainda por , , Queens Park , e . Além do Fla, os espanhóis Betis e também estariam de olho no jogador.

Pablo Zabaleta

Sem clube desde que saiu do em junho, o experiente argentino de 35 anos teria sido oferecido ao Fla e também chegaria de graça. A diretoria não comentou sobre o rumor.

Zabaleta ganhou notoriedade por suas passagens pela seleção de seu país e pelo , onde atuou entre 2008 e 2017 e chegou a trabalhar com Domenec Torrent, à época auxiliar de Pep Guardiola na equipe.

Fabricio Bustos

Nome bastante especulado no Flamengo antes mesmo da saída de Rafinha. O lateral também é argentino, tem só 24 anos e é titular absoluto do Independiente. Pode voltar ao radar da diretoria, que em julho negou o interesse de contratá-lo.

Enquanto isso...

Mais artigos abaixo

Rafinha, oficialmente por dores no tornozelo, já havia desfalcado o Flamengo na derrota por 3 a 0 para o . Quem começou como titular foi Rodrigo Caio, improvisado. O lateral direito só entrou no intervalo.

Diante do desastroso primeiro tempo do Rubro-Negro em Goiânia, Dome decidiu apostar no lateral direito João Lucas neste sábado, fora de casa, contra o . Resta saber se o jovem de 22 anos terá sequência na equipe enquanto o substituto de Rafinha não vem.