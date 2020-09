Flamengo pressiona CBF para adiar jogo contra o Palmeiras e entidade vai avalia pedido

Rubro-Negro soma 16 casos de Covid-19 só entre os jogadores, além do treinador Domènec Torrent

Com 16 jogadores com exame positivo para Covid-19, o reforça o pedido feito junto à CBF para adiar o duelo contra o , no próximo domingo (27), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo contra o de Guayaquil, na última terça-feira (26), o Flamengo já havia encaminhado um pedido através de um documento oficial à CBF pedindo o adiamento do confronto contra o Palmeiras. No mesmo dia, o clube paulista se posicionou publicamente contrário ao reagendamento da partida.

O Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça.



Presidente Mauricio Galiotte pic.twitter.com/tDAnLxrGkj — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 23, 2020

Na manhã desta quarta, em entrevista à Rádio Bandeirantes , o secretário geral da CBF, Walter Feldman, descartou a possibilidade do adiamento da partida.

Mais times

"Recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria se não tivesse a quantidade mínima, o que não é o caso. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos. Por mais que tenha um número elevado (de contaminados), ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo. Não há diferença entre , Flamengo, ou . Todos são tratados de maneira igualitária".

Internamente, o Flamengo espera levar até o final a tentativa de adiar o jogo e espera ainda uma resposta oficial da CBF. O clube alega que há risco de saúde por conta dos contaminados em virtude da estadia de oito dias da delegação no e o contato intenso entre os que estavam presentes.

Mais artigos abaixo

O presidente Rodolfo Landim, que também teve exame positivo para a Covid-19, é quem lidera as trativas com Rogério Cabloco. A dupla tem boa relação, o mandatário do Flamengo, inclusive, foi chefe da delegação da seleção brasileira na de 2019. O busca respaldo jurídico e não descarta acionar o STJD caso seja necessário. O clube também consultou infectologistas que indicaram que o melhor caminho é que o jogo não acontença neste final de semana.

No início da noite desta quarta-feira (23), após ser informada sobre os novos casos no Flamengo, a confederação já considera a possibilidade de adiamento. Será feita uma avaliação sobre os riscos de contaminação antes de um parecer final.

Ao todo, o Flamengo soma 16 infectados entre os jogadores. São eles: Gabriel Baptista, Renê, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Maurício Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Willian Arão, Ribeiro, Matheusinho, Bruno Henrique, Vitinho, Thuler, João Gomes e Diego Ribas. Além deles, o técnico Domènec Torrent e o vice-presidente de futebol também testaram positivo.