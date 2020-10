Flamengo se aproxima da renovação de contrato com o zagueiro Natan

Depois das boas atuações no profissional, diretoria aceleras as tratativas para estender o vínculo do jovem destaque

Um dos grandes destaques do nos últimos jogos, o zagueiro Natan está perto de renovar o contrato com o . A diretoria do clube e o estafe do jogador acertam os últimos detalhes para estender o vínculo que hoje vai até dezembro de 2021.

Aos 19 anos, o jogador foi chamado as pressas para compor o elenco no , contra o de Guayaquil, depois do Flamengo somar sete infectados pela Covid-19. O zagueiro não entrou em campo, mas as oportunidades vieram nos jogos seguintes. Segundo apurou a reportagem da Goal, apenas alguns detalhes separam Natan da assinatura do novo contrato.

Natan fez sua estreia como profissional contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele também entrou como titular contra Independiente Del Valle e -PR. Com o zagueiro em campo, a equipe sofreu apenas dois gols, venceu dois jogos e empatou um.

Diante do Sport, nesta quarta-feira (07), Natan deve ser mais uma vez acionado entre os titulares. Canhoto, mas com bom domínio da perna direita, o garoto encheu os olhos da comissão técnica e vive a expectativa de se consolidar no elenco profissional.

Nos últimos meses, o Flamengo chegou a receber propostas pelo jovem atleta, entre os clubes interessados estava o Valêndia, da . Além disso, equipes do mundo árabe também tentaram a contratação do jogador. A diretoria rubro-negra recusou todas as ofertas.