Flamengo x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogão! Flamengo e Santos se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta.

Após encerrar a primeira fase na quinta posição, com 31 pontos, o Flamengo quer se impor em casa e abrir vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase. O Rubro-Negro soma dez vitórias, um empate e quatro derrotas até o momento.

Do outro lado, o Santos faz uma boa temporada e foi o quarto colocado, com 32 pontos. O Peixe, que ficou de fora da fase final da competição no ano passado, tem dez vitórias, dois empates e três derrotas em sua campanha.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Barbara, Juvinara, Cida, Leidiane, Kaylaine, Agustina, Miriam, Rayane, Giovanna, Duda e Sole.

Santos feminino: Jully, Tayla, Jane, Vitória, Ana Carla, Via, Ketlen, Erikinha, Fabiana, Reina e Gi Fernandes.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?