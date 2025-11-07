Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 20º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o São Paulo por 2 a 2 na última rodada, o Flamengo volta a campo em busca dos três pontos. Na briga pelo título do Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança com 65 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Em 31 jogos, a equipe de Filipe Luís soma 19 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Santos está na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 33 pontos, o Peixe está a um ponto do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Santos por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Neymar, recuperado de uma lesão na coxa direita.

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal; Bruno Henrique e Samuel Lino.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; William Arão, Zé Rafael, Barreal e Neymar; Robinho Jr. e Lautaro Díaz.

Desfalques

Flamengo

Jorginho, Léo Ortiz e Pedro estão machucados.

Santos

Mayke cumprirá suspensão, enquanto Victor Hugo está fora por questões contratuais.

Quando é?

Data: domingo, 09 de novembro de 2025

domingo, 09 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 44 vitórias, contra 43 do Santos, além de 29 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirao 2025, o Peixe vence por 1 a 0.

Classificação

