Brasileirão
team-logoFlamengo
team-logoSantos
Mounique Vilela

Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 20º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o São Paulo por 2 a 2 na última rodada, o Flamengo volta a campo em busca dos três pontos. Na briga pelo título do Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança com 65 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Em 31 jogos, a equipe de Filipe Luís soma 19 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Santos está na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 33 pontos, o Peixe está a um ponto do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Santos por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Neymar, recuperado de uma lesão na coxa direita.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal; Bruno Henrique e Samuel Lino.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; William Arão, Zé Rafael, Barreal e Neymar; Robinho Jr. e Lautaro Díaz.

Escalações de Flamengo x Santos

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestSAN
1
A. Rossi
4
L. Pereira
2
G. Varela
6
A. Lucas
13
Danilo
18
N. de la Cruz
5
E. Pulgar
15
J. Carrascal
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
27
C
Bruno Henrique
77
G. Brazao
33
Souza
27
Ze Ivaldo
14
Luan Peres
18
Igor Vinicius
5
J. Schmidt
15
Willian Arao
11
Guilherme Augusto
22
A. Barreal
6
Ze Rafael
10
C
Neymar

4-3-3

SANAway team crest

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

Desfalques

Flamengo

Jorginho, Léo Ortiz e Pedro estão machucados.

Santos

Mayke cumprirá suspensão, enquanto Victor Hugo está fora por questões contratuais.

Quando é?

  • Data: domingo, 09 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 44 vitórias, contra 43 do Santos, além de 29 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirao 2025, o Peixe vence por 1 a 0.

FLA

Outros

SAN

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

