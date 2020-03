Flamengo retoma negociação com Jorge Jesus e financeiro continua sendo o entrave

Pedida salarial do treinador é considerada alta pela diretoria, que demonstra preocupação em razão das variações cambiais

A ida de Jorge Jesus e parte da sua comissão técnica para Portugal em meio à pandemia do novo coronavírus não preocupa o Flamengo. O treinador já havia externado aos dirigentes o desejo de passar por esse momento ao lado de sua família, uma vez que todas as atividades do elenco rubro-negro estão suspensas por tempo indeterminado. Fato esse que não atrapalha também as conversas por renovação, retomadas assim que o técnico recebeu o resultado negativo para o novo coronavírus.

Quem lidera as conversas pelo lado do treinador é um de seus agentes, Bruno Macedo, que inclusive estava no Rio de Janeiro na semana passada. Na pauta da renovação, não há muitas novidades: o entrave principal segue sendo o lado financeiro. Jorge Jesus deseja receber um valor fixado em euro, mas o montante é considerado alto pela diretoria, já que a moeda está valorizada e em constante alta em relação ao real.



(Foto: Getty Images)

Diante deste cenário, o tenta fazer que o treinador diminua sua pretensão salarial. Por outro lado, Jorge Jesus entende que precisa ser valorizado por todos os feitos obtidos dentro de campo e pelo o que já representa também fora dele.

Com contrato até junho de 2020, não há garantias de que a renovação saia antes de maio. O estuda, do ponto de vista jurídico, como ficarão os contratos ativos no mercado. Há quem acredite que, por conta da paralisação no calendário do futebol, os vínculos serão renovados automaticamente, abrindo mais um fator a se colocar na mesa nas conversas com o português.

Enquanto isso, Jorge Jesus segue comandando, mesmo que de longe, as atividades realizadas pelos jogadores fora de campo. O Flamengo montou uma força tarefa, distribuiu equipamentos do centro de treinamento, criou planilhas e utiliza até um aplicativo para auxiliar no controle dos exercícios.