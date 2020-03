Jorge Jesus e comissão técnica do Flamengo decidem voltar para Portugal

Portugueses querem ficar perto das respectivas famílias por causa do surto mundial do novo coronavírus

Preocupados com a pandemia mundial do COVID-19, Jorge Jesus e os outros membros da comissão técnica do resolveram viajar para na próxima segunda-feira (23). A Goal apurou que a decisão foi tomada em conjunto com a diretoria do , que compreendeu o desejo dos profissionais de ficarem perto dos respectivos familiares e amigos.

Sem uma data definida para o retorno ao , onde o futebol está interrompido até segunda ordem, Jesus, de 65 anos, chegou a ser diagnosticado com "positivo fraco" para o novo coronavírus no início da semana. Depois de um segundo exame "inconclusivo", acabou por testar "negativo" no terceiro.

"Recebi a ótima notícia que o meu teste para o COVID-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação de todos com a minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados", escreveu o treinador português.

Atualmente, em Portugal, 1600 pessoas estão oficialmente infectadas com o COVID-19 (320 nas últimas 24 horas). Até o momento, 14 vítimas fatais foram confirmadas, sendo a primeira delas o amigo do próprio Jorge Jesus, o antigo massagista Veríssimo, que durante anos trabalhou no tradicional Estrela da Amadora.