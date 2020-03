Flamengo distribui equipamentos do CT para atletas manterem a forma em casa

Jogadores receberam kits e planilhas especiais elaborados pela comissão técnica para seguirem os treinamentos

A pandermia do Coronavírus assola o mundo e suspendeu o futebol em vários cantos do planeta, inclusive no futebol brasileiro. Sem tempo previsto para o retorno das competições, o oferecer o máximo de suporte a seus atletas que terão que manter a forma dentro de casa.

O clube disponibilizou para os jogadores uma série de kits para a manutenção da forma física e treinamento específico em casa através de planilhas elaboradas pela comissão técnica. Todos os equipamentos são da academia do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A base dos kits entregues para os jogadores são:

Mais artigos abaixo

Mais times

- Bicicleta

- Colchonete

- Mini band

- Kettlebell

- TRX

- Banco

- Halteres

- Anilhas

- Barra

Os kits sofrem váriações de acordo com os atletas, posição e inúmeros outros fatores detalhes pelo Flamengo. Alguns jogadores também fazem atividades ao lado de especialistas como no caso do goleiro Diego Alves e do zagueiro Rodrigo Caio.

Treinamento do Rodrigo Caio. pic.twitter.com/lQiN2sdhCb — Fla Galaxy (de 🏠) (@FlaGalaxy) March 20, 2020

Por conta da pandemia, Jorge Jesus e os portugueses de sua comissão técnica decidiram voltar a Portugal, logo a situação se resolva, eles retornam ao para dar continuidade aos trabalhos. No entanto, não há previsão para isso ocorrer.