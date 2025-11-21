Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo volta a campo pressionado pela vitória após a derrota para o Fluminense por 2 a 1 na última rodada. Na liderança, com 71 pontos, o Rubro-Negro tem dois pontos de vantagem do Palmeiras, que empatou com o Vitória sem gols.

Por outro lado, o RB Bragantino ocupa a oitava posição, com 45 pontos, 10 a menos que o Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta chega embalado por vitórias sobre Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. Para o confronto, o técnico Vagner Mancini terá o retorno, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Galo por 2 a 0.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha

Data: sábado, 22 de novembro de 2025

sábado, 22 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 22 jogos disputados, o Flamengo soma oito vitórias, contra sete do RB Bragantino, além de sete empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

