Brasileirão
team-logoFlamengo
team-logoBragantino
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo volta a campo pressionado pela vitória após a derrota para o Fluminense por 2 a 1 na última rodada. Na liderança, com 71 pontos, o Rubro-Negro tem dois pontos de vantagem do Palmeiras, que empatou com o Vitória sem gols.

Por outro lado, o RB Bragantino ocupa a oitava posição, com 45 pontos, 10 a menos que o Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta chega embalado por vitórias sobre Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. Para o confronto, o técnico Vagner Mancini terá o retorno, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Galo por 2 a 0.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Vitória crest
Vitória
VIT

Escalações de Flamengo x Bragantino

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBGT
1
A. Rossi
4
L. Pereira
26
Alex Sandro
13
Danilo
2
G. Varela
21
Jorginho
10
C
G. De Arrascaeta
15
J. Carrascal
11
Everton
52
E. Araujo
50
G. Plata
1
C
C. Schwengber
16
G. Marques
29
Juninho Capixaba
34
J. Hurtado
14
Pedro Henrique
10
Jhonatan
21
L. Barbosa
5
Fabinho
22
Gustavinho
6
Gabriel
8
E. Sasha

4-2-3-1

BGTAway team crest

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

BGT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Mancini

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 22 jogos disputados, o Flamengo soma oito vitórias, contra sete do RB Bragantino, além de sete empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

FLA

Outros

BGT

3

Vitórias

1

Empate

1

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

