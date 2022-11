Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final Copa do Brasil sub-20

Equipes lutam pela taça nacional neste sábado (12), em Barueri; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Palmeiras e Flamengo entram em campo na manhã deste sábado (12), às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, pela final da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view.

O Flamengo chega para a grande decisão após eliminar o Ceará com um empate e uma derrota. Já o Palmeiras ganhou duas vezes do Internacional por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS SUB-20: Kaique, Kevin, Wendell, Gustavo Garcia, Henri, Kaiky, Edney, Michel, Jow Jow, Leonardo e Pedro Lima.

Escalação do provável FLAMENGO SUB-20: Kauã, Evertton, Igor Jesus, Cleiton, Matheus Gonçalves, Petterson, Otavio, Ryan Luka, Marcos Paulo, Diego Santos e Werton.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Arena Barueri, Barueri - SP

• Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (árbitro), Leila da Cruz e Lehi Silva (assistentes), Lucas Bellote (quarto árbitro)