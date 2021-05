Flamengo e Olympique não chegaram a acordo por Gerson e diretoria adia desfecho

Clube francês ainda não chegou nos valores exigidos pelo time carioca; caso não saia, staff do volante quer acelerar valorização

Flamengo e Olympique de Marselha ainda não chegaram a um acordo por Gerson. Nos últimos dias, o clube francês formalizou uma proposta de 25 milhões de euros pelo volante , que foi recusada pela diretoria rubro-negra. Além deste montante, os dirigentes da equipe carioca querem variáveis que permitam que o négocio alcance os 35 milhões de euros (R$ 227 milhões na cotação atual). A expectativa era de um desfecho na última quinta-feira (20) , o que não aconteceu.

O valor é considerado muito elevado pelo Olympique, que tenta diminuir a pedida do Flamengo e chegar num denominador comum. Sem nenhuma nova proposta formalizada, os dirigentes do rubro-negro deixam a negociação em segundo plano e focam na final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, neste sábado (22), no Maracanã. A expectativa é de que uma nova reunião aconteça no domingo (23), um dia depois da grande decisão.

Segundo apuração da Goal , caso a negociação não vá adiante, o staff de Gerson espera acelerar as conversas por uma valorização contratual com o Flamengo, algo que já vem sendo pedido desde o ano passado. No entanto, devido ao momento financeiro do clube, foram suspensas todas as negociações para um aumento de salário: recentemente, inclusive, os agentes de Arrascaeta demonstraram insatisfação com a demora para renovar o contrato do meia uruguaio .

Além de uma valorização contratual, o staff de Gerson também quer assegurar que o Flamengo libere o volante para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados entre o final de julho e o início de agosto, no Japão. A justificativa para o pedido é de que, na proposta inicial, o Marselha garantia ao jogador a liberação para participar do torneio.

O tema foi colocado na mesa, já que recentemente o Flamengo sinalizou que gostaria de conversar com Gerson e também com Pedro, ambos convocados para disputar amistosos com a seleção olímpica, para entender o tamanho da vontade dos dois em disputar as Olimpíadas no Japão.

Gerson é tratado internamente como um jogador fundamental para o clube e de muito potencial de mercado. Os dirigentes acreditam que, se não houver um desfecho positivo com o Olympique, novas propostas devem surgir em seguida, já que a janela de transferências no futebol europeu só abrirá no dia 1º de julho.