Flamengo recebe proposta do Olympique de Marselha por Gerson e avalia venda

Clube francês fez oferta ao volante brasileiro a pedido do técnico Jorge Sampaoli

A semana termina bastante agitada para Gerson. O volante, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa, foi convocado para a seleção brasileira olímpica nesta sexta-feira (14) e recebeu uma proposta oficial do Olympique de Marselha, da França nos valores de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 mi na cotação atual). A notícia foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela Goal.

A reportagem apurou que Gerson deseja voltar ao futebol europeu e já deu o OK para avançar nas trativas. As cifras estão na mesa do Flamengo, que avalia uma possível venda. O jogador foi um pedido especial do técnico Jorge Sampaoli, que acompanhou de perto o desempenho do volante no futebol brasileiro.

Aos 23 anos de idade, Gerson é tido como o jogador do elenco com o maior potencial no mercado e há na diretoria rubro-negra quem acredite que outras propostas chegarão durante a próxima janela de transferências, que abrirá em junho.

Como tem sido de praxe nas últimas negociações, caso as tratativas avancem, o Flamengo espera manter um percentual de uma futura venda. O Rubro-Negro tem 100% dos direitos ecônomicos de Gerson desde junho de 2019, quando pagou 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 49,7 milhões na época) para contratar o volante junto à Roma. Se a venda acontecer agora por um valor superior a esse, os italianos terão direito a 10% do lucro com a venda.

Recentemente, o staff de Gerson recebeu uma sondagem de um intermediário ligado ao Barcelona, mas até o momento não chegou ao Flamengo nenhuma proposta do clube catalão. Recuperado de lesão, o volante deve reforçar o time de Rogério Ceni neste sábado (15), diante do Fluminense, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2021.