Insatisfeito, staff de Arrascaeta espera resolver imbróglio com o Flamengo esta semana

Agente do meia está no Rio de Janeiro e vai se reunir com o presidente Rodolfo Landim por renovação de contrato

O imbróglio envolvendo Flamengo e Arrascaeta, que espera há tempos uma valorização dentro do clube, ganhou novos capítulos. Nesta quinta-feira (15), o meia-atacante se queixou de dores no tornozelo e vai ficar de fora do clássico contra o Vasco embora, internamente, o departamento médico diga que não há lesão. Oficialmente, o clube informou que Arrascaeta sofreu um entorse no tornozelo.

Enquanto isso, no Ninho do Urubu, o presidente Rodolfo Landim tem uma reunião agendada com Daniel Fonseca, empresário do jogador, que está no Rio de Janeiro à espera de uma posição do Flamengo. Conforme trazido pela Goal, ainda em março, o staff de Arrascaeta espera que o Rubro-Negro compre 20% referentes à quantia que pertencia ao Defensor, ex-clube do camisa 14 e que hoje pertence de seu empresário, no ato da renovação - na qual também será pedida uma valorização financeira ao atleta.

Em janeiro, o Flamengo sinalizou aos representantes do meia que não teria condições de fazer o investimento nesse momento, algo que causou a irritação de seu agente, que já avalia a possibilidade de negociar o atleta na janela do meio deste ano.

O procedimento aconteceu na última quarta-feira (14), no hospital Vitória. O resultado apontou uma entorse no local. O tratamento segue no CT e o atleta foi retirado da relação para o clássico de hoje. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 15, 2021

Antes da reapresentação, no último mês, Arrascaeta chegou a ganhar um dia a mais de folga que o restante do elenco e se apresentou para o início da pré-temporada um dia depois. Na ocasião, Daniel Fonseca desembarcou no Rio de Janeiro ao lado do uruguaio para resolver as pendências, mas até agora não teve um retorno efetivo do Flamengo.

Pelo desempenho, o staff de Arrascaeta entende que ele não vem sendo valorizado da maneira que deveria dentro do clube, uma vez que praticamente todos os demais jogadores receberam valorização contratual e ele ficou no final da fila. Pelo lado dos uruguaios, o assunto deve ser resolvido agora.