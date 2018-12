Rodrigo Caio é anunciado como jogador do Flamengo

O zagueiro assinou contrato até 2023 e chega com status de titular na Gávea

É oficial! Rodrigo Caio é o primeiro jogador contratado pelo Flamengo para a temporada 2019. O zagueiro, revelado pelo São Paulo, foi anunciado através das redes sociais do clube e assinou contrato até 2023.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas especula-se que o Flamengo vai pagar 5 milhões de euros por 45% dos direitos econômicos do atleta (o São Paulo seguirá com 45%, enquanto o próprio Rodrigo Caio tem 10%).

Medalha de ouro com a Seleção nas Olimpíadas de 2016, o defensor de 25 anos estava com a imagem desgastada no São Paulo e chegou a ter chances de assinar com o Barcelona, que optou pelo colombiano Jeison Murillo.

Zagueiro de técnica apurada e tido como um dos mais promissores do Brasil, Rodrigo Caio chega com status de titular na equipe treinada por Abel Braga.