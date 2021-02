Flamengo mira janela de transferências com mais cautela e menos investimentos

Com orçamento reduzido, clube pretende se reforçar sem gastar muito nesta temporada

Desde que Rodolfo Landim se tornou presidente do Flamengo, o clube se acostumou a ser agressivo na janela de transferências. Nomes como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Filipe Luís, Rafinha, Pedro, Thiago Maia entre outros agitaram os últimos mercados do Rubro-Negro. Desta vez, porém, a ordem é ser mais cauteloso.

Com os impactos da pandemia e uma temporada distante do que foi planejado, o Flamengo fez um grande esforço para comprar Pedro em definitivo, pagando 14 milhões de euros em seis parcelas até 2023. Agora, o lema é trocar os grandes investimentos por uma boa mapeada no mercado e isso já se reflete na busca por reforços nesta janela, que abre no início de março.

O primeiro reforço para a temporada 2021, Bruno Vianna deve ser anunciado em breve como novo jogador do Flamengo. A diretoria Rubro-Negra buscou um empréstimo junto ao Braga, de Portugal, e vai arcar apenas com os salários, considerados mais modestos, principalmente para um jogador que atua na Europa.

O time carioca chegou a conversar com Brian Rodriguez, meia uruguaio que estava na MLS. Caso acertasse com o clube também seria por empréstimo com opção de compra. O jogador, no entanto, optou por se transferir para o Alméria, da Espanha.

Brian Rodriguez, que interessava ao #Flamengo, acertou com o Almería, que está na segunda divisão da Espanha. Ele chega por empréstimo e dava prioridade ao futebol europeu. pic.twitter.com/oGtNQDHIqN — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 2, 2021

Livre no mercado e com a possibilidade de negociar Everton Ribeiro com o Al Nasr, de Dubai, o Flamengo fez uma consulta por Hulk, mas os valores pedidos pelo jogador estavam fora do que o Rubro-Negro pretendia oferecer. Por isso, não passou de uma consulta.

Nem mesmo com Rafinha no mercado, o Flamengo pretende investir alto. A diretoria já apresentou ao atleta as condições: um contrato de dez meses e vencimentos abaixo do que ele recebia na primeira passagem pelo clube.

Mais do que gastar, o Flamengo precisa fazer caixa. O setor financeiro exigiu do futebol ao menos 150 milhões em vendas em 2021, sendo 50 milhões a cada trimeste dentro de nove meses.

Mesmo com orçamento reduzido para contratações, o Flamengo acredita ser possível alcançar grandes objetivos em 2021, até por isso o esforço para manter os principais jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson entre outros do time titular.

Orçamento curto pode ser crucial para manter Rogério Ceni

O orçamento mais curto, pelo menos para os primeiros meses do ano, pode pesar na hora de manter Rogério Ceni. A diretoria, que já esteve prestes a demitir o treinador, só vai avaliar a permanência ou não quando terminar o Brasileirão. As últimas atuações, no entanto, vem reforçando a confiança no trabalho.

O fato de pagar mensalmente até janeiro de 2022 1 milhão de reais por mês a Domenèc Torrent também pensa, principalmente no bolso do Flamengo. A ideia de pagar três treinadores ao mesmo tempo (caso demita Ceni e precise trazer outro) não é bem vista na cúpula do futebol.