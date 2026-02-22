Goal.com
Mounique Vilela

Flamengo x Madureira: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Botafogo e Flamengo ao vivo

O jogo entre Flamengo e Madureira será transmitido pela sportv, na TV fechada, pelo canal ge tv no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Lanús no jogo de ida da final da Recopa, o Flamengo volta suas atenções para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Maior campeão estadual, com 39 títulos, o Rubro-Negro garantiu vaga na semifinal ao superar o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na primeira fase, a equipe terminou na quarta colocação, somando sete pontos.

De olho no confronto de volta da Recopa, marcado para quinta-feira (26), no Maracanã, o técnico Filipe Luís deve optar por uma escalação mista, preservando alguns titulares para a decisão continental.

Do outro lado, o Madureira chega embalado após vencer o Baré por 3 a 0 pela Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, a equipe terminou como vice-líder do Grupo B, com oito pontos, um a menos que o líder Botafogo. Nas quartas de final, avançou ao eliminar o Boavista por 2 a 1.

Carioca
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Madureira crest
Madureira
MAR

Flamengo: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo), Paquetá, Carrascal; Plata, Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean Vianna, Matheus Julião; Lindoso, Jacó, Fubá; Maranhão, Juninho e Everton..

Desfalques

Flamengo

Jorginho seguem no departamento médico.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

FLA

Outros

MAR

3

Vitórias

2

Empates

0

11

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

