Flamengo x LDU: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e LDU enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e do Disney+, via streaming (confira a programação completa).

Após vencer o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Fora da zona de classificação para as oitavas de final, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo C, com cinco pontos. Pressionado, precisar vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase. Até aqui, acumula vitória sobre o Deportivo Táchira por 1 a 0, derrota para o Central Córdoba por 2 a 1, além de empates com a LDU por 0 a 0 e com o Central Córdoba por 1 a 1.

Por outro lado, a LDU é a líder do Grupo C, com oito pontos e aproveitamento de 66%. Invicta no torneio, a equipe registra duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael), Pedro.

LDU: Alexander Domínguez; Quintero, Allala (Darío Aimar), Mina, Yeltzin Enrique; Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez, Lautaro Pastrán e Álex Arce.

Desfalques

Flamengo

Cebolinha, Allan e Erick Pulgar estão machucados.

LDU

Ricardo Adé está lesionado.

Quando é?