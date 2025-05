Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Classificado às oitavas de final da Libertadores após vencer o Deportivo Táchira por 1 a 0 no meio da semana, o Flamengo volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pela liderança, com 21 pontos, o Rubro-Negro acumula seis vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 70%.

Já o Fortaleza foi derrotado pelo Racing por 1 a 0, mas garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o Leão do Pici busca se recuperar. Lutando contra o Z-4, a equipe soma 10 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Pochettino, Martínez e Zé Welison; Marinho, Breno Lopes e Deyverson.

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar, De la Cruz e Plata estão fora.

Fortaleza

Moisés, Bruninho e Lucas Sasha seguem lesionados.

