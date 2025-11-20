+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo feminino 2025Paula Reis / Flamengo
Joaquim Lira Viana

Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Carioca feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (21), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo recebe o Fluminense nesta sexta-feira (21), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela final do Campeonato Carioca feminino 2025. A partida acontece na Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e terá transmissão do SporTV (veja a programação completa aqui).

O Flamengo é o atual bicampeão, batendo o próprio Fluminense na final do Carioca feminino de 2024. As Meninas da Gávea têm a vantagem de decidir em casa por terem vencido a Taça Guanabara, conquistando 19 pontos de 21 possíveis e marcando incríveis 57 gols no processo. Na semifinal do campeonato, o Flamengo bateu o Vasco por 5 a 2, no placar agregado, para avançar à final.

Já o Fluminense viu seus maiores rivais ganharem o Carioca feminino nos dois últimos anos e é o atual vice-campeão. Na fase de pontos corridos, as Guerreiras do Flu também foram vice, perdendo na última rodada para o próprio Flamengo por 2 a 1, que acabou levando o título da Taça Guanabara. Mesmo assim, o Fluminense teve uma boa campanha e terminou com 16 pontos e retrospecto de cinco vitórias, um empate e uma derrota. Nas semifinais, as tricolores bateram o Botafogo por 3 a 2, no placar agregado, e agora buscam revanche pela derrota para o Flamengo no ano passado.

Prováveis escalações

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaísa Moreno, Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Duda Rodrigues e Cristiane. Técnico: Celso Silva

Fluminense: Claudia; Keké, Bruna Cotrim, Gislaine e Sorriso; Camila Xerife, Claudinha e Raquel Fernandes; Kamilla Sotero, Lelê e Chú Santos. Técnico: Saulo Silva

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 21 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador - RJ
