Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira (6), às 16h30 (de Brasília), no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo do Sportv (veja a programação completa aqui).
Na primeira fase, o Flamengo jogou contra o Porto Vitória e ganhou por 4 a 0, com gols de Douglas Telles (8'), Guilherme (42'), Daniel Sales (58') e João Vitor (83'). Já o Galo recebeu o Real Brasilia e levou a melhor por 3 a 0, com dois gols de Murillo (27' e 52') e Lucas Louback (33').
Na partida de ida entre as duas equipes, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0, com dois gols de João Marcelo (5' e 17'), o camisa 9 da equipe alvinegra.
O Rubro-Negro quer conquistar seu primeiro título da Copa do Brasil sub-20, enquanto o Galo busca o bicampeonato, já que venceu o título em 2017.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Flamengo: Léo Nanneti; Daniel Sales, Wanderson Júnior, Johnny e Gusttavo; Kaio Siqueira, Pablo Lúcio e Guilherme Gomes; Douglas Telles, Alan Santos e João Barros. Técnico: Bruno Pivetti
Atlético-MG: Pedro Cobra; Luís Gustavo, Lucas Santana, Samuel e Igor Toledo; Lucas, Murillo, David Kauã e Cisse; Iseppe e João Marcelo. Técnico: Leandro Zago
Desfalques
Flamengo
Suspensos: Iago, que recebeu um cartão vermelho e foi expulso direto no jogo da ida.
Atlético-MG
Suspensos: Vitor Gabriel, que recebeu dois cartões amarelos e foi expulso no jogo da ida.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro - RJ