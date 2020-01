Flamengo fecha a contratação de Michael, destaque do Goiás

Time rubro-negro chegou a um acordo com todos os envolvidos no negócio e aguarda o atacante no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato

O acertou nesta sexta-feira (10) a contratação do atacante Michael. O vai desembolsar cerca de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões, na cotação do dia) por 80% dos direitos do jogador que se destacou no último Campeonato Brasileiro. Desde o início da semana, como trouxe a Goal, o Flamengo havia acertado com Michael e aguardava os últimos detalhes para sacramentar o negócio.

Durante a negociação, um ruído entre o empresário do atleta e o , que também representa o Goianésia, clube que detém 5% dos direitos de Michael, atrasou a conclusão do negócio. Mas, nesta sexta, todos os envolvidos chegaram a um acordo, o time carioca ficou com 80% dos direitos federativos do atleta, enquanto o Goianésia manteve os 5% e o jogador 15%. Aos 23 anos, Michael é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo por quatro temporadas.

Nas últimas semanas, o também tentou a contratação do jogador até as últimas consequências, mas acabou desistindo das negociações e chegou a divulgar nota 'lamentando' a atitude do clube esmeraldino. Com isso, os cariocas ficaram com o caminho livre para fecharem com o novo reforço para 2020.

O jogador é um pedido especial do técnico Jorge Jesus, que ficou impressionado ao vê-lo no confronto contra o Rubro-Negro, pelo segundo turno do Brasileirão. Michael chega com status de grande aposta e fortalece o elenco para o calendário de 2020.