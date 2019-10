Flamengo faz esquema especial na seleção para ter Gabigol e Rodrigo Caio contra o Fortaleza

Além dos convocados para a seleção principal, Reinier, da sub-17, também terá cronograma especial para não desfalcar o líder do Brasileiro

O prepara um grande esquema para ter Gabigol e Rodrigo Caio na 26ª rodada do Brasileirão, contra o , no Castelão. Os dois jogadores foram convocados por Tite para os amistosos da seleção contra e , e já serão desfalques para as próximas duas rodadas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Após os jogos do em Cingapura, os dois embarcam para Amsterdam, na , onde pegam um voo direto para Fortaleza. A chegada está prevista para o dia 15 de outubro, um dia antes da partida contra o time de Rogério Ceni. O Flamengo enviará um fisoterapeuta para acompanhar os jogadores durante a volta ao Brasil e a preparação dos atletas começará ainda no avião.

Mais artigos abaixo

Reinier, convocado para a disputa da , também terá uma programação especial. Como o Flamengo está de folga nesta segunda-feira, ele se apresenta à seleção brasileira com o restante do elenco. Amanhã, ele volta para o Flamengo e fica a disposição de Jorge Jesus, que reclamou muito da convocação, para os jogos contra o e o -PR.

Após essas duas partidas, Reinier volta em definitivo para a seleção sub-17. A seleção estreia no mundial contra o Canadá, no Bezerrão, no dia 26 de outubro. O flamenguista pode ser desfalque do time até 17 de novembro, caso a seleção chegue à final ou disputa de terceiro lugar do torneio.