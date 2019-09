Jorge Jesus critica Tite por convocados: "Seleção disse que era um jogador por equipe"

Técnico elogia ainda o desempenho Rubro-Negro na vitória sobre o Cruzeiro

O alcançou a sétima vitória consecutiva no Brasileirão após bater o por 3 a 1 no Mineirão, mas o principal assunto na entrevista coletiva de Jorge Jesus após o jogo deste sábado (21), foi sobre ficar duas rodadas sem Rodrigo Caio e Gabriel, convocados para a .

O português disparou contra Tite e disse que não entendeu a opção do treinador.

"Vamos perder os convocados pelo e o Arrascaeta. Em um momento muito complicado, decisivo para o campeonato. Não entendo muito bem, porque a seleção do Brasil disse que era convocado um jogador por equipe para não ter uma interferência direta. Se olharmos para a , teve o cuidado de não convocar nenhum jogador nem do Boca e nem do River, que estão em competições importantes para o futebol argentino", afirmou.



(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

"Mas aqui é mais importante jogar contra e . É muito mais importante, mas financeiramente, pelos cachês que se pagam às seleções. Mas quem paga aos jogadores são os clubes, e não a seleção. Acho que os clubes precisam ter um pouco mais força sob o que é o seu produto, e o seu produto é o jogador", completou.

Jesus analisou o triunfo e aproveitou também para cutucar a arbitragem e criticar as condições do gramado no Mineirão.

"Foi uma vitória difícil pois o time do Cruzeiro tem bons jogadores. Ainda não se encontrou como equipe, mas quando esses jogadores enfrentam times grande, como é o Flamengo, atuam bem. Além disso, o gramado estava ruim, alto, então, tirou qualidade dos dois times. O Flamengo está muito motivado e confiante e hoje fez mais um jogo muito correto", analisou.

"Esta vitória não deixa dúvidas. Poderia ser mais fácil se o pênalti não tivesse sido marcado. É difícil marcar contra o Flamengo. Tivemos duas contra Bruno Henrique, não hoje. Rodrigo Caio não tocou no Pedro. Na dúvida, sempre é contra o Flamengo. Não quero favorecimento, mas não quero ser prejudicado", finalizou.