Flamengo evita falar no futuro de Jorge Jesus às vésperas de Fla-Flu decisivo

Em silêncio, diretoria, treinador e jogadores trabalham para não deixar as especulações atrapalharem o vestiário

Nesta quarta-feira (15), o tem pela frente o importante duelo contra o , pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2020. Em outros tempos, a torcida estaria focada apenas no clássico, mas desta vez há um importante assunto que divide as atenções de todos: o futuro de Jorge Jesus.

O treinador vem sendo alvo de investidas do e até o momento não se posicionou sobre o assunto nem externa, nem internamente. A diretoria do Flamengo adota cautela, por sua vez, e mantém a postura de não conversar sobre o tema com o treinador e pede foco na decisão contra Fluminense. Há a expectativa, no entanto, de que Jorge Jesus se pronuncie abertamente após a definição do título estadual, neste meio de semana.

Sem conversas com Jesus, a diretoria do Flamengo se apega às promessas feitas pelo treinador de que ficaria pelo menos até o final da temporada no , em fevereiro de 2021, conforme os novos calendários divulgados recentemente por CBF e Conmebol. As especulações já chegaram no vestiário e causam expectativa entre os atletas: depois de Bruno Henrique, foi a vez do uruguaio Arrascaeta fazer coro pela permanência do treinador, embora reconhecendo se tratar de uma decisão pessoal.



"A gente sabe que isso é um assunto muito pessoal dele, se ele vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. A gente não tem sentido nada diferente, o ambiente nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue, mas quem vai decidir seu futuro vai ser o Mister".

O agente mais próximo de Jorge Jesus, Bruno Macedo, está no Rio de Janeiro, mas ainda não tem em mãos uma proposta oficial do Benfica. O treinador tem se mostrado mais fechado do que de costume, pedindo foco no confronto contra o Fluminense, e evita tocar no tema. Recentemente, a reportagem da Goal apurou que o Mister está inclinado a aceitar a oferta do time português, que está apenas em compasso de espera até o final do .

E se Jorge Jesus sair?

O Flamengo não buscou nem sondou nenhum outro nome para o lugar de Jorge Jesus, uma vez que a diretoria segue confiante na permanência do português. Mas, caso o Mister opte por voltar ao futebol de sua terra natal, o vai seguir o planejamento adotado: desde o início do ano passado, o departamento de análise e desempenho do clube passou a acompanhar também o trabalho de treinadores de outros clubes.

Nas redes, a torcida rubro-negra se manifestou com as notícias da possível saída de Jesus e passou a cogitar, por conta, nomes que poderiam sucedê-lo no comando do atual campeão brasileiro e da : o argentino Marcelo Gallardo, do River, foi um dos citados, ainda que atualmente não exista qualquer informação sobre um suposto interesse do clube carioca em seus serviços.