Flamengo entra no STJD contra sorteio da Copa do Brasil e quer mandar segundo jogo das quartas em casa

Time carioca entende que tem o direito de joga o segundo jogo no Maracanã

O Flamengo deu entrada no STJD contra o critério da CBF que determinou que o clube decidisse o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athlético-PR, na Arena da Baixada. Conforme trouxe a GOAL, a polêmica aconteceu durante o evento que sorteou os confrontos.

Durante o sorteio, na hora da definição dos mandos de campo, o clube carioca teve a posição invertida com o Athlético-PR. A mudança aconteceu para evitar que Fla e Flu ficassem na mesma posição no sorteio dos mandos, critério adotado nas últimas edições do torneio e, inclusive, antes das oitavas de final da edição deste ano.

Na ocasião, o próprio Flamengo foi beneficiado e decidiu o confronto contra o Atlético-MG, no Maracanã. A situação foi explicada por Julio Avellar, diretor de competições da CBF, a Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo. O tema, no entanto, não foi encerrado aí.

Conforme trouxe a GOAL, o diretor encaminhou o assunto ao presidente Rodolfo Landim que acionou o departamento jurídico do clube. Ao analisar o regulamento da competição, o Flamengo decidiu entrar no STJD com o intuito de realizar o segundo jogo no Maracanã.

O pedido foi encaminhado para o presidente do STJD, Sergio Noronha, e está em analise. Segundo uma fonte do Tribunal ouvida pela reportagem, o entendimento é de que o caso é bem difícil, uma vez que não há histórico de reversão de sorteio desta forma.