Flamengo encara como última renovação da "geração 85" e quer trio ajudando na reformulação

De olho no planejamento para 2022, o Flamengo renovou os contratos da famosa "geração 85", formada por Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís. O tema virou assunto entre os torcedores nas redes sociais que pedem uma renovação no elenco rubro-negro.

Segundo soube a Goal, a ideia da diretoria é que esta seja a última renovação dos atletas, que agora têm contrato até dezembro de 2022 e com o mesmo salário do último contrato. Além de entenderam que ainda podem agregar dentro de campo, o departamento de futebol do Flamengo acredita que o trio possa ajudar nesta renovação.

Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís são três das principais lideranças do elenco e têm forte influência principalmente em relação aos mais jovens. Com a renovação do trio, a ideia é que eles participem do processo de passar o bastão para outros nomes. No gol, por exemplo, o camisa 1 deve fazer este processo com Hugo Souza.

O jovem goleiro que já esteve prestes a deixar o clube, voltou a ser visto como um nome para ser trabalhado na temporada 2022. No lado esquerdo, o mesmo acontece com Filipe Luís, que dependendo do novo treinador, pode até ser, aos poucos, adaptado em outra posição.

Ainda de que maneira embrionária, a diretoria também enxerga a possibilidade de que pelo menos um deles possa ocupar algum cargo na comissão técnica depois da aposentadoria. Quem está mais próximo disto neste momento é o camisa , Diego Ribas. Alves ainda acredita ter lenha para queimar e Filipe tem planos de estudar futebol fora do país.