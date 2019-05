Flamengo e Jorge Jesus: nova reunião na Europa para discutir detalhes da oferta

Presidente Rodolfo Landim agenda encontro que pode ser decisivo para fechar a contratação do treinador português

O prepara mais um passo decisivo na tentativa de assegurar a contratação de Jorge Jesus. A Goal apurou que o presidente Rodolfo Landim agendou para o fim de semana um encontro com o treinador português. Inicialmente, a reunião está marcada para sábado, em Madrid, mas pode ser adiada para domingo, em Lisboa.

A ideia do mandatário rubro-negro é discutir os últimos detalhes da proposta para Jorge Jesus, que, por sua vez, faz questão de ter uma conversa frente a frente. Na mesa vai estar um acordo válido até junho de 2020, com salário de aproximadamente R$ 1,5 milhão (existe ainda a possibilidade de bônus por metas atingidas).

A negociação entre Jesus e o clube carioca decorre há dias, tendo surgido por meio do vice-presidente Marcos Braz, com intermediação de Lucca Bertolucci, filho e sócio do influente empresário Giuliano Bertolucci. Ambos estiveram em na semana passada para tratar do assunto.

No esperançoso planejamento do , o treinador de 64 anos, que fez sucesso no Benfica (2009 a 2015) e teve uma passagem altos e baixos no (2015 a 2018), chegaria para trabalhar de forma efetiva a partir do dia 17 de junho.

Desempregado desde que deixou no fim de janeiro o Al Hilal, da , Jorge Jesus confidenciou diversas vezes a pessóas próximas que ainda tem como principal meta assumir um clube de ponta da Europa. Por isso, deve esperar alguns dias até decidir o futuro. Dentro da Gávea, no entanto, a confiança já é grande para o acerto. Há quem diga, aliás, que o negócio está "bem encaminhado".

Nas últimas semanas, português foi oferecido pelo agente israelense Pini Zahavi, com quem recentemente fechou um contrato de agenciamento, para , , e . Sem sucesso. Antes, vale lembrar, foi alvo de interesse de e - a dupla desistiu do nome por causa do alto salário pedido.