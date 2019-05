Por que Jorge Jesus, na mira do Flamengo, ficou tão cobiçado no futebol brasileiro?

Treinador português já esteve na mira de Atlético-MG e Vasco e agora desponto como um dos favoritos a substituir Abel Braga

, e, agora, . Não param de surgir interessados na contratação de Jorge Jesus. O que fez o treinador português se tornar a bola da vez no ? Por que a possibilidade de trabalhar no país é cada vez mais real?

Jesus, de 64 anos, é um apaixonado pelo futebol brasileiro. Não é de hoje que passa horas acompanhando as mais variadas partidas dos e das Séries A e B do Brasileirão, até mesmo durante a madrugada. Mas aceitaria viver tudo isso de perto?

Desempregado desde que deixou no fim de janeiro o Al Hilal, da , o português traçou a seguinte meta profissional: assumir um grande clube europeu. Por isso, fechou um acordo com o influente agente israelense Pini Zahavi, antigo investidor da extinta MSI, que foi parceira do de 2004 a 2006.

Foi oferecido nas últimas semanas para , , e . Sem sucesso. Longe de dominar a língua inglesa, o que sempre foi encarado como um obstáculo de peso para obter sucesso em nível internacional, o treinador que é adepto do estilo ofensivo começou a ser "obrigado" a ver com bons olhos uma eventual aventura no Brasil.

Inicialmente, o nome de Jorge Jesus chegou aos ouvidos de Vasco e Atlético-MG por meio do ex-jogador e hoje empresário Jorge Baidek. O altíssimo salário, no entanto, brecou qualquer chance de acerto. No futebol árabe, o português ganhava aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês. Antes, no , onde esteve entre 2015 e 2018, recebia R$ 1,1 milhão por mês.

Mais artigos abaixo

Tendo em vista a repercussão e, principalmente, a aceitação que Jesus teve entre torcedores e até mesmo jornalistas no Brasil, outro empresário renomado entrou forte na parada: Giuliano Bertolucci. Prontamente nomeou o filho, Lucca Bertolucci, para conduzir a situação.

A convite da família Bertolucci, Jorge Jesus fez um "tour" pelo Brasil no início de maio, tendo acompanhado alguns jogos do Brasileirão. Dias depois, Lucca viajou a Lisboa, onde colocou na mesa o interesse concreto do terceiro clube brasileiro: o Flamengo, que, na ocasião, já se preparava para perder Abel Braga.

Diferentemente de Vasco e Atlético-MG, o tem condições de arcar com a pedida salarial do português. Além disso, segundo pessoas próximas ao treinador, "Flamengo é Flamengo". Ainda assim, verdade seja dita, o principal desejo de Jorge Jesus, que é um dos mais vitoriosos profissionais de nos últimos anos, sobretudo a serviço do (entre 2010 e 2015), continua sendo fechar com um grande da Europa.